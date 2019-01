Evenimentul rutier a avut loc pe raza judeţului Iasi. Femeia in varsta de 48 de ani, din judetul Botosani, se afla pe locul din spate al unui autoturism in momentul impactului. In urma accidentului, femeia s-a ales cu mai multe contuzii si fracturi si a fost internata la Spitalul "Sf. Spiridon" pentru a primi tratament de specialitate.

"In cursul zilei de ieri, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului «Sf. Spiridon» din Iasi a fost transportat un pacient in varsta de 48 de ani, din Botosani, care a fost implicat intr-un accident... citeste mai mult

acum 28 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Botosaneanul in