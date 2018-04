Academicianul Dinu C. Giurescu a murit la 91 de ani

Istoricul şi academicianul Dinu C. Giurescu s-a stins din viaţă, la vârsta de 91 de ani. A fost vicepreședinte al Academiei Române şi, în ultima parte a vieţii, a intrat şi în politică. A făcut parte din conducerea Partidului Conservator şi a fost ales parlamentar din partea USL.

Istoricul Dinu C. Giurescu a publicat peste 30 de volume de autor şi volume în colaborare şi a semnat zeci de prefeţe sau postfeţe, îngrijiri de ediţii, articole, fiind, de asemenea, autorul (în colaborare) a două manuale didactice.

