Gruparea de fotbal Academia Rapid, care urmează să dispute barajul de promovare în Liga a III-a, se va numi din noul sezon „FC Rapid” după ce a cumpărat la licitaţie cu 406.800 de euro plus TVA mărcile, culorile şi trofeele clubului aflat în faliment, a declarat lichidatorul judiciar al SC FC Rapid SA, Mihai Florea.

„Câştigătorul licitaţiei a achitat deja 10% din sumă, restul de bani urmând să fie viraţi ulterior. Eu am spus de la început că 400.000 de euro e preţul corect, pentru că ăsta fusese stabilit de evaluator. Până la urmă haina de pe tine nu e cât crezi tu că face, ci cât iei pe ea. Iar faptul că am avut un singur ofertant la licitaţie arată că ăsta este interesul pentru... citeste mai mult