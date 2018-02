Consilierii judeţeni au votat pentru organizarea „Academiei de vară ARE 2018”, în colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei. Ţinând cont de faptul că 2018 este anul european al patrimoniului cultural, evenimentul va avea tema „Patrimoniul cultural pentru atractivitate regională” şi va aduce în primplan bogata moştenire culturală a Maramureşului.

Consiliul Judeţean Maramureş este membru în organizaţia Adunarea Regiunilor Europei (ARE) din anul 1997, participând activ la întâlniri ale comisiilor, conferinţe şi proiecte derulate. Una dintre cele mai importante activităţi anuale organizate de ARE este Academia de vară, care reuneşte... citeste mai mult

