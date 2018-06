AC Milan i-a adus astăzi un omagiu fostului mare fundaş italian Paolo Maldini cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. "Împreună am crescut, ne-am bucurat, am suferit, am câştigat: La mulţi ani, Căpitane", este mesajul postat de clubul italian pe reţelele de socializare, alături de un clip în care apar portrete cu Maldini din fiecare sezon petrecut la Milan. Paolo Maldini a debutat în 1985 la AC Milan şi timp de 25 de sezoane, până în 2009 când s-a retras, a jucat numai în roşu şi negru. La 41 de ani, când a decis... citeste mai mult

