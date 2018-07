AC Milan i-a adus astăzi un omagiu fostului mare fundaş italian Paolo Maldini cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. "Împreună am crescut, ne-am bucurat, am suferit, am câştigat: La mulţi ani, Căpitane", este mesajul postat de clubul...

Pro Sport, 26 Iunie 2018