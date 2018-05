Abuzuri sexuale in Chile: Papa Francisc indeamna Biserica sa "examineze in profunzime cauzele si consecintele" acestui scandal Papa Francisc a facut apel sambata la o abordare mai stricta a acuzatiilor referitoare la abuzuri sexuale in cadrul Bisericii Catolice, in avanpremiera intalnirii cu episcopi din Chile care urmeaza sa aiba loc la Vatican saptamana viitoare, informeaza DPA.

azi, 00:28, Sursa: 9am