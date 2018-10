În urmă cu trei luni, Roman Abramovic i-a angajat pe cei de la New York Bank Raine Group pentru a găsi un cumpărător pemtru Chelsea. Se pare că primul om adus pentru a invesit pe Stamford Bridge este Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia, informează The Sun. Kellner este cel care a invetat fondul de investiţii PPF (Public Provident Fund).

Conform sursei citate, Kellner ar fi dispus să cumpere, pentru moment, doar câteva procente din pachetul majoritar. Al 88-lea cel mai bogat om al planetei, conform Forbes, are o avere care se ridică la 12 miliarde de euro. Petr Kellner are şi afaceri în România. A... citeste mai mult