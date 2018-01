Majoritatea isi doreste sa aiba o cariera de succes si sa fie fericit la locul de munca. Daca vrei sa obtii o promovare in cadrul companiei la care muncesti, ar trebui sa tii cont de urmatoarele abilitati care sunt cel mai adesea cautate de sefi si manageri.

1. Colaborare

Daca vrei sa obtii o promovare trebuie sa faci mai mult decat sa te concentrezi pe munca ta obisnuita. Incearca sa te implici in mai multe proiecte si sa lucrezi ore suplimentare pentru a te integra mai bine in companie. Cu cat colegii tai sunt impresionati de munca ta, cu atat mai probabil ca seful tau va auzi de reusetele tale. Capacitatea de a colabora este la fel de important ca si capacitatea de a lucra de unul... citeste mai mult