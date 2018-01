ABC-ul materialelor de constructie pentru casa. Cum alegem betonul, caramida si tigla Planuiesti sa ridici o casa in viitorul apropiat si esti in cautarea celor mai bune solutii pentru materialele de constructii? Ai ajuns in locul potrivit!

Descopera in acest articol care sunt cele mai bune solutii, de la fundatie, pana la finisaje:

1. Ce beton alegem pentru fundatie

Exista cinci clase de beton care se folosesc pentru constructia caselor:

B75 echivalent C4/5 sau Bc 5 - special conceput pentru umpluturi, egalizari, fundatii de... citeste mai mult

