"Declarăm că de acum înainte refuzăm să cooperăm sub orice formă cu SUA în calitatea sa de mediator, întrucât ne opunem acţiunilor sale", a declarat Abbas aflat într-o vizită la Moscova.

Liderul palestinian a mai afirmat că doreşte un nou mecanism extins de mediere care să înlocuiască Cvartetul pentru Orientul Mijlociu.

"De exemplu, «cvartetul» plus alte ţări, la fel ca modelul folosit pentru obţinerea înţelegerii cu Iranul", a declarat Abbas, referindu-se acordul nuclear semnat în 2015 de Teheran cu marile puteri din grupul P5+1 (China, Franţa, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus... citeste mai mult

azi, 01:29 in Externe, Vizualizari: 31 , Sursa: Mediafax in