Membrii trupei suedeze ABBA s-au reunit dupa 35 de ani, pentru a inregistra doua noi piese, iar una dintre acestea, „I still have faith in you”, va fi interpretata cu prilejul unui show televizat la care vor participa avatarurile lor digitale, care va avea loc in iarna acestui an.

„Cu totii am simtit ca, dupa 35 de ani, ar fi amuzant sa ne unim fortele din nou si sa mergem in studioul de inregistrari. Deci am facut-o. Si a fost ca si cum timpul a stat in loc si am fost plecati doar pentru o scurta vacanta. O experienta extrem de vesela.

Au rezultat doua noi cantece si unul... citeste mai mult

