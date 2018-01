Patru judete, sub cod GALBEN de vant. Viteza rafalelor va atinge si 100 km/ora Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting cod galben de vant in mai multe judete. Sursa foto: pixabay.com Social Pana la ora 15.00, in zonele de...

9am, 1 Ianuarie 2018