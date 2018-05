Un bărbat a stat peste trei ore inconștient pe un trotuar din București, în plină zi, iar toți trecătorii l-au ignorat complet.

În cele din urmă, o tânără s-a oprit lângă acesta și a sunat la 112.

Un echipaj medical a ajuns la fața locului, iar medicii au descoperit că bărbatul nu era nici băut, nici nu consumase vreo altă substanță care să-l aducă în acea stare.

"Azi sunt FURIOASA, MAHNITA si DEZAMAGITA!

Ne batem cu "pumnul in piept" pe Facebook, discutam politica si viitorul tarii, insa ne lipseste cu desavarsire spiritul civic si calitatea de a fi om!

In dimineata aceasta, in jurul orei 10:00, trecand grabita prin fata Hotelului Horoscop,... citeste mai mult