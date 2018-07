Autor: Adrian NĂSTASE Ieri, am participat, la Brasov, la a XXV-a ediție a „Cursurilor Internaționale Nicolae Titulescu pentru tineri diplomați”. Am vrut sa-mi respect angajamentul de a fi prezent si la editia din acest an, cu atat mai mult cu cat, in calitate de ministru de externe, am inaugurat aceste cursuri, la inceputul anilor ’90.

Anul acesta a fost o participare record – au venit, la Brasov, tineri diplomati din vreo 40 de tari. Momentul inaugural l-a reprezentat si in acest an, vizita la mormantul lui Titulescu din Scheii Brasovului.

Tema prelegerii mele a fost „Titulescu si Marea Unire”. Am vorbit despre rolul lui Titulescu in negocierea si... citeste mai mult

acum 59 min. in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Amosnews in