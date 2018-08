Mateo Kovacic (24 de ani) stă, timp de un an, departe de Santiago Bernabeu. Mijlocaşul central croat va fi împrumutat la Chelsea şi va juca sub comanda lui Maurizio Sarri, un antrenor care-i apreciază calităţile.

Spaniolii de la Marca anunţă că Real Madrid şi Chelsea au bătut palma pentru împrumutul pe un sezon, iar mutarea va fi oficializată în cel mai scurt timp, gruparea blanco preferând să nu-l vândă pe Kovacic, în ciuda ofertelor venite de la Juventus, AC Milan sau Internazionale Milano.

Iar plecarea lui Kovacic din capitala Spaniei, pentru un an, vine ca urmare a faptului că mijlocaşul şi-a manifestat dorinţa de a prinde mai multe minute, lucru imposibil la Real