A vrut să le ceară prietenilor virtuali un sfat în legătură cu o ținută, dar tot internetul a ajuns să râdă de ea.

Și asta pentru că tinerei îi scăpase un detaliu incredibil.

Bloggerița de modă Chloe Morello nu era sigură că șosetele ei se potrivesc cu ținuta, așa că i-a întrebat pe urmăritorii săi dacă merg.

Toți însă au început să râdă de ea. Și asta pentru că pe fusta aurie se poate vedea desenul unui organ masculin.

„Singura poză cu p…s pe care mi-ar plăcea să o primesc”, i-a scris un internaut.



