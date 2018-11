Ziua de sâmbătă, 24 noiembrie, va intra în istoria clubului Rapid. Mâine va fi ultimul meci oficial în care Daniel Pancu va juca şi în plus, partida cu ACS Înainte Modelu, din etapa a 14-a a Seriei a doua din Liga III, va fi ultimul meci oficial care se va juca pe stadionul Valentin Stănescu.

"Este un moment emoţionant, am apucat să spun că îmi doresc să joc câteva minute la ultimul meci oficial al Rapidului pe Giuleşti. Normal, gândurile mele sunt doar spre antrenorat, mă preocupă foarte mult starea echipei. Am apucat să fac această promisiune la rugămintea multora, mâine probabil voi fi pe teren, sigur voi fi pe teren undeva în... citeste mai mult