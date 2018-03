Wallberg Properties, una din cele mai dinamice companii de dezvoltare imobiliară cu activitate pe pieţele locale, a anunţat astăzi, printr-un comunicat de presă, finalizarea cu succes a proiectelor Arad Plaza şi Bourgeois Residence, precum şi prima etapă de dezvoltare a ansamblului rezidenţial Sunnyville din Braşov. Compania are în plan demararea unor noi investiţii în primăvara aceasta, vizate fiind Timişoara şi Braşov.

“Anul 2017 a fost unul dificil, cu multe provocări pentru compania noastră, dar suntem bucuroşi că am înregistrat rezultate excelente. Am vândut integral proiectul Bourgeoise Residence şi am depăşit pragul de 60% în ceea ce priveşte numărul apartamentelor tranzacţionate... citeste mai mult

