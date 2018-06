A tamponat masina de la scoala de soferi

O viitoare soferita a tras o sperietura zdravana si s-a ales cu rani usoare dupa ce masina in care se afla, alaturi de instructorul sau, a fost lovita in trafic de alt autoturism. Accidentul s-a produs vineri dupa amiaza, pe bulevardul din municipiu. Un sofer nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de autoturismul din fata sa si a intrat in coliziune cu acesta. "Un barbat de 52 de ani, din Zalau, care conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiu, nu a pastrat o... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 48 , Sursa: Salajeanul in