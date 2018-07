Nana Asante, în vârstă de 27 de ani, se afla într-un supermarket din Atlanta, SUA, când a observat doi băieți care se comportau ciudat.

L-a văzut pe unul dintre ei cum ascundea ceva în buzunar și și-a dat imediat seama că că cei doi încercau să fure.

„Am văzut agentul de securitate care se îndrepta spre ei, așa că m-am dus la ei, le-am spus să vină cu mine și să nu pună nicio întrebare”, a povestit ea.

Le-a spus băieților să pună lucrurile în coșul ei, oferindu-se să le plătească ea. „Când am ajuns la casă, le-am spus să pună tot ce au în buzunare în căruciorul meu și așa au făcut. Am văzut deodorantul și am știut imediat că ceva era în neregulă. Cine fură deodorant?",