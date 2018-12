O fată de 11 avea o umflătură pe ureche.

Iniţial, părinţii nu i-ai dat atenţie, dar într-o zi, de acolo a început să iasă ceva.



Imaginile au fost filmate de mama fetei si o infatiseaza pe aceasta in timp ce isi dreneaza chistul.



"Fiica mea de 11 ani avea cosul acela de 6 ani. Mereu am crezut ca e o cicatrice, pana cand n-am mai rezistat curiozitatii.

Imi doresc sa fi stiut din timp ca e un chist, mereu a deranjat-o. E foarte fericita acum ca a scapat de el", a scris Kris Honey, mama "pacientei", in descrierea clipului postat pe YouTube.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

