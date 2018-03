Sarah Page cantarea 118 kilograme si a fost parasita de iubitul sau chiar in noaptea de Revelion. In acel moment, femeia a decis ca trebuie sa isi schimbe viata, slabind aproape 50 de kilograme. Acum are doar 64 de kilograme.

"Imi amintesc ca ieseam cu prietenii si baietii ma numeau "porc gras". Imi amintesc chiar ca ramaneam blocata in haine in cabinele de proba", a povestit Sarah.

Transformarea sa a fost 80% datorita dietei si 20% datorita sportului. Ce a mancat vezi AICI.

citeste mai mult