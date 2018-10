Îşi începe povestea foarte simplu şi curat. "Mă numesc Jennifer. Am început dieta atunci când ajunsesem la o greutate de 241 de kilograme, însă dacă nu aş fi primit acel SMS nu m-aş fi trezit niciodată la realitate.

În 2010, în luna martie, am fost dusă de urgenţă la spital, unde am fost readusă la viaţă de două ori. Mătuşa mea mi-a trimis un SMS care m-a făcut să îmi dau seama cât de gravă este situaţia pentru mine: "Slăbeşte sau mori".

Într-un an a slăbit 91 de kilograme, iar în următorii doi ani a mai dat jos jumătate din greutatea iniţială. Nu a... citeste mai mult