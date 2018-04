Lavinia Stoianof, tanara in varsta de 28 de ani care a sfarsit de mainile sotului ei, Doru Stoianof, a lasat in urma ei un mesaj tulburator.

Ultima postare de pe Facebook, facuta de Lavinia, este cu adevarat cutremuratoare.

"O femeie nu pleacă niciodată dacă bărbatul ei îi oferă toată atenţia şi iubirea lui", a scris femeia.

Doru Stoianof i-a taiat gatul sotiei sale, iar apoi i-a dat foc, in urma unei altercatii. Dupa ce a comis teribila crima, barbatul a fugit cu fiul in varsta de 3 ani, iar apoi a intrat live pe Facebook pentru a se lauda, scrie wowbiz.ro.

