Povestea inedită a Islandei a ajuns la final. Heimir Hallgrimsson, selecţionerul alături de care nordicii au înregistrat cele mai mari performanţe din istorie, a demisionat şi se va întoarce la meseria de dentist. Informaţia a fost confirmată de site-ul oficial al Federaţiei Islandeze de Fotbal.

”După şapte ani la Federaţie, am decis să nu mai continui alături de echipă. Sunt mândru şi recunoscător că am făcut parde din spiritul puternic al acestui grup. Am făcut parte din grupul care a deschis calea pentru generaţiile viitoare şi care a realizat performanţe ce vor rămâne în istorie. E un privilegiu să părăsesc acest proiect în punctul acesta”, au... citeste mai mult

acum 34 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in