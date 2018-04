Evenimentele româneşti, reunite sub titlul generic “Writing and Making History: Remembering the Great War Generation”/ „A scrie şi a face istorie: generaţia Marelui Război”, evocă, în primul rând, participarea românilor în Primul Război Mondial şi Marea Unire prin intermediul ecourilor literar-artistice ale acestor momente istorice cruciale.

Tema centrală a programului este ilustrată prin concepţia standului, care traduce vizual conexiunea dintre creativitatea literară şi istorie cu ajutorul unor imagini simbolice şi a portretelor unor scriitori precum Liviu Rebreanu, Regina Maria, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Octavian... citeste mai mult

azi, 20:19 in Cultura-Media, Vizualizari: 52 , Sursa: Adevarul in