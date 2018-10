Ajuns la faţa locului, expertul s-a pus pe treabă. A folosit un aparat care localizează punctele de căldură. A găsit zona cu probleme din peretele casei şi s-a pus pe treabă. A scos cărămizile din peretele unei case şi nici măcar lui nu i-a venit să creadă de la ce vine căldura!

”Primul lucru pe care l-am făcut a fost să identific prezenţa lor. Am localizat zona cu ajutorul unui aparat pe baza de infraroşii. Am scos cărămizile din perete pentru a scoate la iveală ce se află sub cărămizi.

Nimeni nu ştie exact cât de mare este problema atunci când... citeste mai mult

azi, 11:33 in Life, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in