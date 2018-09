A ruginit gardul de trei milioane de lei din Parcul „Romanescu“

La un an de la recepție, gardul de aproape trei milioane de lei care împrejmuiește Parcul „Romanescu“ din Craiova a început să ruginească și să-și piardă din elementele din fier forjat. Împrejmuirea parcului realizată din elemente prefabricate din beton și din fier forjat, în valoare de 2.961.444 de lei, este afectată. Pe sub vopseaua neagră, din loc în loc au apărut pete de rugină, atât pe stâlpi, cât și pe panourile metalice. În plus, de pe stâlpi au început „să pice“ frunzele, nu că ar fi venit toamna, ci pentru că sunt sustrase periodic. Este vorba de frunzele metalice... citeste mai mult