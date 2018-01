Luni, 01 Ianuarie, 18:27

Neluț Roșu (24 de ani) vrea să plece de la Levski Sofia, echipă unde a ajuns în vară după ce a ieșit campion cu Viitorul, și e gata să revină în Liga 1.

Una dintre variantele pe care le poate lua în calcul este Dinamo, unde Vasile Miriuță caută disperat un mijlocaș după plecarea lui Paul Anton la Anji.

"2017 a fost un an bun pentru mine, am ieşit campion cu Viitorul, cel mai frumos lucru pentru mine pe plan sportiv. A fost apoi perioada din Bulgaria, foarte bună la început, apoi, după Europa, am schimbat antrenorul, m-am şi accidentat şi nu am mai prea jucat.

Nu ştiu ce o să se întâmple, o să am nişte discuţii să... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Gazeta Sporturilor in