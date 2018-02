Patinatoarea rusa Alina Zagitova, care concureaza sub drapelul olimpic, a dominat programul scurt feminin din cadrul concursului de patinaj artistic al JO de iarna 2018, desfasurat miercuri la Gangneung, stabilind cu aceasta ocazie un nou record mondial (82,92 puncte), informeaza AFP.

Zagitova, in varsta de doar 15 ani, a reusit un program perfect, pe muzica din filmul Black Swan (Lebada neagra). Ea a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva, dubla campioana mondiala si, totodata, prima care doborase recordul in programul scurt de miercuri, cu 81,61 puncte. Pe pozitia a treia se afla Kaetlyn Osmond... citeste mai mult

