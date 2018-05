AS Roma a realizat primul transfer al verii. Ante Coric (21 de ani) a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu formaţia din capitala Italiei. "Giallorossi" au anunţat mutarea pe site-ul oficial. Coric a fost adus de la campioana Croaţiei, Dinamo Zagreb. Coric este mijlocaş ofensiv, dar poate juca şi pe postul de mijlocaş central.

"Sunt foarte fericit să joc la Roma, unul dintre cele mai mari cluburi din Europa! Am dat totul ca să ajung la acest nivel şi abia aştept să am şansa să arăt ce pot", a spus Coric pentru site-ul oficial al Romei, după ce şi-a...