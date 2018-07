Agenţia Americană Antidoping (USADA) a anunţat, luni, 23 iulie, suspendarea înotătorului Ryan Lochte, care a recurs la o perfuzie intravenoasă interzisă, informează BBC. Lochte a postat în luna mai a acestui an o poză, în care apărea cu o perfuzie. USADA s-a sesizat, iar rezultatul a fost în defavoarea înotătorului. Ryan Lochte, în vârstă de 33 de ani, ar fi primit o doză superioară limitei autorizate. Americanul nu a folosit o substanţă interzisă, însă sportivii au voie să primească o anumită doză doar dacă sunt spitalizaţi sau beneficiază de un tratament special. U.S. Swimming Athlete Ryan Lochte Accepts Sanction for Anti-Doping... citeste mai mult

