Vineri, 12 Ianuarie, 20:26

De Amorim e obligat să impresioneze la Kayseri pentru ca turcii să plătească 600.000 de euro în vară. La Steaua are uşa închisă la prima echipă, iar brazilianul spune că nici colegii nu i-au fost alături.

William De Amorim are viață grea dacă nu reuşeşte să dea randament la Kayserispor în aşa fel încât turcii să activeze clauza de cumpărare în vară pentru 600.000 de euro. Fotbalistul de 26 de ani pe care Gigi Becali a plătit 700.000 de euro în vara anului 2016 n-a lăsat în urmă prieteni la fosta sa echipă, cu care mai este sub contract până în 2021.

Gust amar la plecare Şi acesta a fost unul dintre motivele pentru care a vrut să plece de mai multă vreme... citeste mai mult