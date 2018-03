Laura Cosbie a reuşit să slăbească după ce a trăit o experiență traumatizantă. Ea avea o greutate de 120,4 kilograme şi, după ce a slăbit, a ajuns la greutatea de 62,3 kilograme.

„Eu şi soţul meu am mers la Alton Towers şi am decis să ne distrăm făcând o cursă într-un montagne russe. După ce m-am chinuit puţin, am reuşit să îmi prind centurile de siguranţă, dar după ce cursa a început, am intrat în panică, gândindu-mă că nu voi putea să îmi susţin propria greutate şi am plâns pe toată durata cursei”, a declarat ea.

„Când trenuleţul s-a oprit, am încercat cu disperare să îmi desprind centurile de siguranţă şi să ies, însă nu am putut să mă mişc. În cele din urmă,... citeste mai mult

