A patra sedinta cu euro langa 4,67 lei

Cursul euro a scazut de la 4,6671 la 4,6668 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,667 si 4,671 lei. Cotatiile de la ora 14:00 fluctuau in jurul valorii de 4,667 lei.

Media dolarului american a crescut de la 4,0651 la 4,0705 lei, maximul ultimelor doua luni, in timp ce cotatiile s-au miscat in culoarul 4,059 – 4,083 lei.

Moneda elvetiana se tranzactiona pe pietele internationale intre 1,137 si1,142 franci/euro, astfel ca media ei a scazut de la 4,0968 4,0949 lei.

Majoritatea analistilor anticipeaza insa o crestere a cursului euro la 4,7 lei, in ultima parte a anului, in conditiile in care se prognozeaza... citeste mai mult

