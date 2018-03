Un fenomen neobişnuit s-a produs, vineri dimineaţă, la Galaţi. Localnicii au observat că zăpada căzută nu este în totalitate albă şi are nuanţe de portocaliu.

Gălăţenii dau vina pe poluare provocată de combinatul siderurgic, dar specialiştii spun că este vorba despre un fenomen foarte rar, provocat de un nor de praf saharian.

Gălăţenii care au ieşit vineri din casă au observat că zăpada are o culoare ciudată. Cei mai mulţi cetăţeni dau vina pe combinatul siderurgic din Galaţi care a provocat de mai multe ori fenomene ciudate precum nori roşiatici sau zgomote misterioase.

”Eu cred că este ceva de la combinat. Zăpada de pe maşină are culoarea roşiatică, o nuanţă portocalie, seamănă... citeste mai mult