În septembrie 2017, Sue Radford jura că este ultima naştere. Cu toate acestea, ea a anunţat într-un videoclip postat în luna mai că este însărcinată din nou, scrie DailyMail.



„Am decis amândoi că nu mai vrem. Bonnie ne-a completat familia. Nu ne-am propus niciodată să avem

21 de copii. Am crezut că vom avea trei. Unii oameni decid să se oprească după doi sau trei copii, noi am reuşi abia după 21“, a spus Noel( 47 de ani), tatăl copiilor.



Până acum britanica a petrecut 811 de săptămâni de sarcină şi insistă că este hotărâtă să se bucure de copiii şi nepoţii ei.



Femeia are acum încă două nepoate şi un nepot, declarând că în casă... citeste mai mult

azi, 21:13 in Life, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in