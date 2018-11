A murit William Goldman, autorul scenariilor unor filme de succes, ca ''All the President's Men"

Scriitorul şi romancierul american William Goldman, care a semnat scenariile mai multor filme de succes ca ''All the President's Men" sau "Marathon Man", a murit vineri, la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia lui vineri, informează France Presse.

Născut în Highland Park în statul Illinois, William Goldman a început ca romancier şi a publicat primul său roman la 26 de ani, "The Temple of Gold", bine primit de critici.

Dar în calitatea sa de scenarist va cunoaşte un succes mondial, scriind o serie impresionantă de producţii hollywoodiene.

''Butch Cassidy şi Sundance Kid'' (1969), cu Paul... citeste mai mult