A murit tatal Laurei Codruta Kovesi. Procurorul Ioan Lascu era internat de mai multe zile in spital Tatal procurorului sef al DNA a incetat din viata la un spital din Targu Mures, unde se afla de cateva zile.

Social Procurorul in varsta de 70 de ani a murit in cursul zilei de joi.

Apropiatii sustin ca era bolnav de cativa ani de zile. Pana la acest moment nu se stiu detalii cu privire la inmormantare, doar ca va avea loc la Medias, unde si locuia, scrie digi24.ro.

Ioan Lascu a condus Parchetul de pe langa Judecatoria Medias nu mai putin de 30 de ani, iar in perioada 1980-2010 a fost prim-procuror.

azi, 00:47 in Social