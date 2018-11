A murit tanarul care a cazut de la inaltime, la depozitul Cleopatra din Vaslui!

DECES… Angajatul depozitului Cleopatra, din municipiul Vaslui, care a cazut de la inaltime, in urma cu doua zile, a decedat in aceasta dupa-amiaza, la un spital din Iasi. In ciuda eforturilor medicilor, barbatul in varsta de 31 de ani, nu a mai putut fi salvat. Din primele cercetari ale politistilor, s-a constat ca victima aseza niste marfa in interiorul depozitului, dar s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltime de aproximativ un metru si jumatate, pe o suprafata de ciment. A fost preluat imediat de Ambulanta, dus la SJU Vaslui, apoi transferat la Iasi. Din pacate, nu a putut fi salvat. Politia a deschis o ancheta in acest caz, la fel si ITM-ul, pentru a... citeste mai mult

