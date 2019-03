Caz socant in Valcele, judetul Covasna, unde un batran de 71 de ani, fara picioare, a fost abandonat de toti ai lui. Nemancat si speriat ca ar putea degera in casa transformata in congelator, omul s-a tarat in strada si a implorat ajutor. Tweet 0...

Protv, 9 Ianuarie 2015