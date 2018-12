A murit sotia consilierului judetean, Ionel Closca din Husi

DOLIU… Silvia Closca ar fi trebuit sa implineasca pe data de 12 ianuarie varsta de 51 de ani, dar si-a gasit sfarsitul in Ajunul Craciunului. Socul a fost destul de dur pentru familie, pentru ca nimeni nu s-ar fi asteptat la moartea fulgeratoare a Silviei. Erau tocmai in toiul pregatirilor de Craciun, in casa era veselie, mai ales ca, inainte cu o zi, venise acasa singurul lor fiu. Consilierul Ionel Closca a gasit-o dimineata, pe 24 decembrie, fara suflare, in baia locuintei. “Nu mai am cuvinte sa spun si nici lacrimi sa o plang pe sotia mea. A fost o femeie deosebita, care mi-a dat libertate si posibilitatea sa visez. M-a sprijinit in toate proiectele mele si m-a incurajat... citeste mai mult

