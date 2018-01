A murit solista trupei The Cranberries​, Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan, figura principală a legendarei trupe The Cranberries, a murit la vârsta de 46 de ani. Dolores O’Riordan se afla la Londra pentru o sesiune de înregistrări. Vestea morții a fost confirmată de agentul cântăreței, care nu a oferit alte detalii despre cauzele decesului.

O'Riordan s-a alăturat în 1989 fraților Noel și Mike Hogan, după ce a citit un anunț într-un ziar local. Așa s-a format trupa The Cranberries.

