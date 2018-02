O fetita de 5 ani din Anglia a murit in proximitatea scolii la care invata, la scurt timp dupa ce a rugat-o pe mama ei sa observe cat de repede poate sa alerge. Lilly May Page-Bowden a murit la scurt timp dupa ce inima ei incetat sa mai bata, in timp...

Antena 3, 1 Decembrie 2016