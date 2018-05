A murit renumitul comentator sportiv Cristian Topescu Renumitul comentator sportiv Cristian Topescu a incetat din viata in aceasta dupa amiaza. Topescu era internat la Spitalul Elias din Capitala dupa ce fusese adus martea trecuta de urgenta la unitatea spitaliceasca.

Cristian Topescu a fost o figura emblematica pentru televiziunea si radioul romanesc, dedicandu-si peste patru decenii sportului romanesc, avand mii de transmisiuni directe in intreaga sa cariera.

Cristian Topescu s-a nascut la 26 martie 1937 in Bucuresti si era licentiat al Institutului de Educatie Fizica si Sport (1970), practicand sarituri peste... citeste mai mult