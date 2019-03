Felicite Tomlinson, sora fostului membru al trupei One Direction, Louis Tomlinson a murit la vârsta de 18 ani, informează BBC.

Tânăra a murit în apartamentul său din vestul Londrei, în urma unui stop cardiac.

După ce a fost anunţat despre moartea surorii sale, miercuri, Louis şi-a anulat apariţia la evenimentul Comic Relief de vineri.

Felicite şi Louis şi-au pierdut mama (Johannah) în 2016, răpusă de leucemie.

Cei doi mai aveau alţi cinci fraţi.

