Doris Sams, o celebră jucătoare de baseball din anii 1940 şi '50, care a inspirat povestea filmului “A League of Their Own" a murit, la sfârşitul săptămânii trecute, la Knoxville, Tennessee. Avea 85 de ani. Sams a fost una dintre vedetele...

Evenimentul Zilei, 2 Iulie 2012