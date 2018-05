A murit Ioan Munteanu, cel care a facut prima fertilizare in vitro din Romania

Profesorul Ioan Munteanu a fost primul din România care a „pus pe picioare” o astfel de procedură, cea a fertilizării in vitro, cel care a dat o șansă cuplurilor infertile de a avea un copil. Practic, doctorul care a condus timp de 30 de ani Maternitatea Bega din Timișoara este considerat părintele fertilizării in vitro din România. În luna mai a anului 1995, profesorul Munteanu a realizat prima fertilizare in vitro din România, la Timișoara, la Maternitatea Bega.

„A intrat în istorie, a realizat prima fertilizare in vitro din România. A asistat și a adus pe lume mii de copii. A efectuat mii de intervenții chirurgicale. Din mâinile lui s-au format zeci de... citeste mai mult