O romanca stabilita in Italia, in varsta de 51 de ani, a fost omorata cu sange rece, ieri dupa-amiaza, pe o strada din comuna Noventa Vicentina, dupa ce a fost atacata de doi hoti care au vrut sa ii fure banii, dar si masina, un autoturism Mercedes Coupe. Aceasta a fost aruncata din masina si tarata cativa metri pana cand romanca a ramas fara suflare.

Totul s-a intamplat, ieri, 13 martie 2019, putin dupa ora 13.00, in fata oficiului postal din Noventa Vicentina (provincia Vicenza).

Mihaela Stoicescu, in varsta de 51 de ani, se afla la volanul masinii marca Mercedes E Class Coupe, si o... citeste mai mult

